Biasin: «Inter, brutta sconfitta! Un momento, no tragedie»

Fabrizio Biasin ha scritto la sua su X in riferimento alla pessima sconfitta dell’Inter contro la Juventus. Il giornalista evita qualsiasi tipo di disfattismo.

COMMENTO – Fabrizio Biasin ha scritto questo su Juventus-Inter: «La sconfitta di Torino è brutta soprattutto dopo aver visto il primo tempo. Se giochi un primo tempo a quel livello, fatichi ad accettare un secondo diametralmente opposto. L’Inter non ha sbagliato “la partita” come a Firenze, ha sbagliato il secondo tempo. E se vogliamo è persino peggio, perché significa aver sottovalutato un avversario che, invece, è venuto fuori benissimo alla distanza. Non è vero che i giocatori dell’Inter non abbiano “fame” (oh, opinione personale), credo invece che esista un problema legato all’impronta che si riesce a dare alle partite. I nerazzurri giocano un calcio di altissimo livello che produce quasi sempre una marea di occasioni. Il guaio è che un sistema così dinamico (il famoso “calcio posizionale”), in una squadra non giovanissima (eufemismo), comporta cali prestazionali anche drastici nel corso dei 90 minuti. Morale: se non capitalizzi subito, rischi di andare in affanno»

Inter, le conseguenze post-Juventus secondo Biasin

CONSEGUENZE – Lo stesso Biasin conclude: «Non è in corso alcuna tragedia. Nel corso di una stagione esistono i momenti. L’Inter ne sta attraversando uno complicato, ma ha tutti gli strumenti per superarlo. Soprattutto, deve ritrovare la verve di alcuni suoi giocatori fondamentali, Calhanoglu su tutti. Chi fa un paragone con la passata stagione commette un errore: quello è stato un unicum irripetibile, anche solo perché le avversarie si sono rinforzate, e pure di tanto. Si chiama “competizione” e comporta momenti difficili. Riuscire ad affrontarli è dovere di una squadra matura»