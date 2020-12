Biasin: “Inter-Bologna, bravi i nerazzurri. Tutto bene tranne una cosa”

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin ha parlato di Inter-Bologna, partita giocata bene dalla squadra nerazzurra è vinta 3-1 contro la formazione rossoblù

VITTORIA – Queste le parole, ai microfoni di “SportMediaset”, da parte di Fabrizio Biasin su Inter-Bologna, vinta per 3-1 dai nerazzurri. «Il modo migliore per preparare una partita decisiva è giocare quella che ma precede come se fosse una partita decisiva. L’Inter contro il Bologna gioca molto molto bene e porta a casa 3 punti davvero importanti. Mercoledì ci sarà Inter-Shakhtar, dipenderà anche da quello che succede a Madrid. Ma bravi i nerazzurri, bravissimo Hakimi, che in qualche maniera che in qualche maniera risponde anche al suo allenatore con un’ottima doppietta. Solito straordinario Lukaku».

UMILIAZIONE – Biasin sull’episodio relativo a Christian Eriksen. «Tutto bene, tranne una cosa: 2 minuti a Eriksen nel finale. Questa umiliazione a un così grande giocatore si poteva, si può evitare. Anche perché scioccamente dà modo a tutti quanti (noi compresi, siamo qui a parlarne) di alimentare polemiche evitabilissime. Bravi tutti, bravissima Inter, bravo Antonio Conte. Ma quella cosa lì no, è inutile».

