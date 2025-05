Biasin: «Inter-Barcellona, la favorita è evidente. Servirà la perfezione!»

Clima caldissimo alla vigilia di Inter-Barcellona. Chi ha più chance tra le due? Il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin si sbilancia in un pronostico sulla semifinale d’andata di Champions League.

LA FAVORITA – Manca un solo giorno al verdetto finale per Inter e Barcellona. Fabrizio Biasin, intervenuto su Radio Sportiva, dichiara sulla semifinale di ritorno di Champions League: «Inter-Barcellona è una partita che evidentemente ha una favorita in campo, almeno per quanto mi riguarda. Credo che il Barcellona, al netto del fatto che nella partita casalinga abbia rischiato prendendo tre gol e rischiando di prendere anche il quarto, ha dimostrato di avere un potenziale offensivo che in questo momento non ha nessuna squadra in Europa e nel Mondo».

Inter-Barcellona, l’ago della bilancia pende in una direzione ma…

IL PRONOSTICO – Secondo il giornalista Biasin: «L’Inter dovrà essere praticamente perfetta, non si può permettere di non essere perfetta. E forse questo non basterà neanche. Però già l’idea di avere la partita decisiva in casa, partendo da 0-0, significa molto. Domani ci saranno più di 70.000 spettatori a San Siro, pronti a sostenere i nerazzurri. Questo può valere qualcosa».

IL PRONOSTICO – In conclusione, Biasin afferma: «Se devo ragionare secondo quanto ho visto finora, guardando al potenziale espresso dalle due squadre, la sensazione è che il Barcellona abbia più possibilità di passare il turno, secondo me anche di tanto. Però se fosse solo una questione di stabilire chi ha il giocatore più forte nn guarderemmo neanche le partite. Ovviamente si lascia aperta la speranza che passa da una partita perfetta, non solo in fase difensiva ma anche nella caratteristica migliore del calcio di Inzaghi, cioè la ripartenza in verticale. Quello sa far male a tante squadre e, come abbiamo visto, anche al Barcellona».