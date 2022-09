Biasin: «Inter, avevo una preoccupazione. Lautaro Martinez ora leader!»

Lautaro Martinez non ha segnato in Inter-Torino ma ha dato lo stesso un gran contributo. Per Biasin c’è da segnalare la prestazione dell’argentino, oltre che una difficoltà emersa nel primo tempo.

LUCI E OMBRE – In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, Fabrizio Biasin torna su Inter-Torino: «La cosa che mi preoccupava molto a fine primo tempo era relativa alla formazione. Ivan Perisic a parte hanno giocato dieci undicesimi della squadra che l’anno scorso giocava un gran calcio. Invece ha giocato veramente male, ero molto preoccupato. Poi, grazie ai cambi e al fatto che si sono guardati in faccia, ho visto venti minuti di Inter come me la ricordavo. Oltre a Samir Handanovic, che è stato il migliore in campo, bisogna ripartire da Lautaro Martinez. Che fosse forte in campo lo si sapeva, l’atteggiamento da leader no. Ha giocato una partita da 8».