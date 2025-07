Biasin convinto: «Inter, oggi attesi sviluppi sul fronte Lookman!»

Fabrizio Biasin si è pronunciato in merito al possibile trasferimento di Ademola Lookman all’Inter. Poi un commento sulle capacità finora mostrate da Chivu in panchina.

CAPITOLO MERCATO – Fabrizio Biasin si è così espresso alle frequenze di Radio Sportiva a proposito della trattativa che potrebbe portare Ademola Lookman all’Inter: «I nerazzurri non hanno ancora preso Lookman, è una possibilità, ma prima di pensare che possa approdare all’Inter bisogna aspettare. L’Atalanta vuole massimizzare il profitto, mentre l’Inter lo vede come un calciatore da ingaggiare. I nerazzurri vogliono un’alternativa tattica davanti, il che non significa dover per forza cambiare il 3-5-2, ma potersi permettere anche di giocare col 3-4-2-1. Per farlo, occorre acquistare delle mezze punte, ossia dei calciatori capaci di saltare l’uomo, di andare oltre lo spartito. Non ci sono certezze sul fatto che questo calciatore possa essere Lookman… probabilmente già oggi potremmo avere informazioni importanti, in un senso o nell’altro».

Oltre Lookman, Biasin su quanto dimostrato da Chivu prima dell’approdo all’Inter

CAPITOLO TECNICO – Biasin ha poi proseguito concentrandosi sul possibile allenatore di Lookman nella prossima stagione: «Chivu ha solo 13 presenze da allenatore in Serie A, è tutto da scoprire. Per quanto riguarda la sua capacità comunicativa, credo sia emersa in tutta la sua evidenza durante il periodo in cui Chivu è stato al Parma».