Biasin: «Inter, Asllani segna e convince: il futuro è ancora aperto»

L’Inter ritrova Kristjan Asllani a segno su rigore contro il Torino. Il centrocampista albanese, secondo Fabrizio Biasin, intervistato a Radio Sportiva può essere una risorsa per l’Inter ad una condizione.

SUL FUTURO – L’Inter, grazie anche ad un passo falso del Napoli si riporta a -1 dal primato in classifica. Intervistato Fabrizio Biasin esprime tutta la sua stima su Asllani e afferma che il suo futuro all’Inter è ancora tutto da scrivere: «Allora su Asllani ti posso dire che sta dimostrando di avere un valore in partite non di primissimo piano. Questo è già un valore. L’idea che riesca stare a livello comunque importanti. Deve crescere quando le partite sono ancora più importanti. Questo è il passo che deve fare per tentare di rimanere in una rosa così competitiva. Io non credo che l’Inter abbia già preso la sua decisione come qualcuno scrive. Io credo che lui debba ancora confermarsi, che sia giovane che abbia un potenziale molto importante. Marotta, Ausilio, Baccin, Inzaghi ancora non lo hanno messo da parte altrimenti non giocherebbe partite così decisive come quella con il Torino».