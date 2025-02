Biasin: «Inter, Arnautovic fondamentale! Un abbraccio lo spiega»

Dalle polemiche sul gol al ruolo nel gruppo di Simone Inzaghi: Fabrizio Biasin analizza il momento di Marko Arnautovic dopo la prestazione in Inter-Lazio di Coppa Italia.

PUNTI DI GRIGIO – Anche Fabrizio Biasin dice la sua sul gol di Marko Arnautovic che ha permesso di sbloccare Inter-Lazio. Sull’ipotesi del fuorigioco del compagno olandese, il giornalista dichiara a Radio Sportiva: «De Vrij è a cinque metri dal portiere e la traiettoria è alta, per cui non ci sarebbe mai arrivato. L’arbitro decide di confermare il gol di Arnautovic, ma andando a guardare al VAR quantomeno si evita di arrivare il giorno dopo ad avere tutta questa serie di punti di grigio che danno fastidio a chiunque».

Dalla moviola sul gol agli equilibri del gruppo Inter: Biasin analizza la figura di Arnautovic

DINAMICHE INVISIBILI – Fabrizio Biasin prosegue, poi, sempre su Arnautovic: «Non solo Lautaro Martinez ma tutta la squadra va ad abbracciare Marko Arnautovic dopo il gol. A un certo punto entra anche Marcus Thuram in campo. È evidente che ci siano delle cose che noi dall’esterno non vediamo. Tanti si domandano: “Ma perché Arnautovic è ancora nel gruppo Inter, nonostante non combini niente?”. Lo stesso vale per Correa e Taremi. Ma non ci rendiamo conto che all’interno di un gruppo esistono delle dinamiche che ovviamente noi non riusciamo a valutare ma che sono molto importanti».

EQUILIBRI – Questo il concetto finale espresso da Biasin su Arnautovic: «Giocatori che a noi sembrano poco utili in realtà, per mille motivi, hanno una funzione fondamentale. È ovvio che serve incidere sul campo, però certi equilibri che si vengono a creare nel gruppo non dipendono sempre e soltanto dal numero di gol o dalla capacità di fare determinate azioni. L’abbraccio di ieri, dopo il gol, spiega perché Arnautovic è in realtà un giocatore importante all’interno del gruppo nerazzurro, anche oltre i numeri e lo splendido gol di ieri».