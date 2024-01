Biasin: «Inter da applausi, ma trionfa la polemica. Zhang no pirla»

Biasin ha detto la sua sull’Inter, che si è già portata a casa il primo trofeo della stagione. Poi qualche parolina su Steven Zhang.

TRIONFO − Fabrizio Biasin, su Tmw, si esprime sulla Supercoppa vinta dall’Inter: «“Son coppette”, dice qualcuno, anche tra gli stessi tifosi nerazzurri. Può darsi, ma qui si ragiona sempre come se i trionfi, le competizioni e le possibilità di godere fossero decine e decine. Non è così. La squadra di Inzaghi riapre la bacheca anche in questa stagione e in attesa di capire “quel che sarà” è doveroso dire le cose come stanno: l’Inter gioca un gran bel calcio, altro che balle. I 44 tiri eseguiti tra semifinale e finale a fronte dell’unico subìto in porta (bella parata di Sommer su gran tiro di Kvara) dovrebbero valere gli applausi di tutti e, invece, trionfa la polemica. Rob de mat, dicono a Milano».

CON I GRANDI − Zhang insegue i Moratti, così Biasin: «Con la vittoria in Supercoppa il patron dell’Inter ha messo in bacheca il 6° trofeo della sua gestione: nei 115 anni di storia nerazzurra solo Angelo e Massimo Moratti hanno fatto meglio. Massimo è re assoluto con 16 trofei (11 sotto la sua presidenza, 5 sotto quella di Giacinto Facchetti), papà Angelo arriva a 7. Ok, è vero, le vittorie si “pesano” e una Champions – per dire – vale 50 Supercoppe, ma in attesa di vedere quel che accadrà ci sentiamo di poter azzardare: mister Zhang non è un pirla».