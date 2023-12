Biasin: «Inter, quest’anno c’è un inedito! Ma Inzaghi ha un dovere»

Biasin non vuole esagerare con i festeggiamenti per l’Inter a +4 sulla Juventus. Il giornalista avvisa di stare attenti, ma è dell’idea che la squadra di Inzaghi stia facendo vedere cose diverse dal passato.

LA CRESCITA – Fabrizio Biasin trova nell’Inter dei netti miglioramenti. La sua analisi a Radio Sportiva: «Secondo me la cosa più interessante in questo momento è che, a prescindere dalle reazioni dei tifosi, bisogna vedere cosa succede sul campo. Della partita con la Lazio metto in risalto la capacità di gestire ogni situazione: l’anno scorso l’Inter andava in affanno, ora non ne ha più. Sa che con la pazienza, magari abbassando i ritmi, riesce a portarla a casa: questo è un grande fattore. L’Inter ha degli obblighi, soprattutto il suo allenatore, che alle volte la condizionano. Simone Inzaghi sa che ha il dovere di vincere lo scudetto, perché un secondo posto anche giocando benissimo non sarebbe ben accetto. Questo, sulle pressioni, fa la differenza».

MEGLIO ORA – Biasin continua sulla squadra di Inzaghi: «C’è questo inedito per chi segue da anni l’Inter. C’è questa cosa che non è mai capitata, o è capitata raramente, di questa squadra che ha sempre in mano il pallino anche se lascia il possesso agli avversari. Si denota una certa serenità in campo, poi è un errore celebrare le cose a Natale ancora non arrivate. Già due anni fa lo facevamo e poi ha vinto lo scudetto il Milan, ma la sensazione è che da Istanbul tutti abbiano fatto un salto in avanti a livello mentale».