Biasin: «Inter, altro che ridimensionamento! Triplete? Solo i media»

Fabrizio Biasin, intervenuto al format “Microfono Aperto” in onda su Radio Sportiva, ha commentato l’attuale situazione dell’Inter, alla vigilia della gara di Champions League contro il Bayern Monaco e a seguito del pareggio subito in rimonta dal Parma nell’ultimo turno di campionato.

CONFRONTO – Fabrizio Biasin, intervenuto in diretta a Radio Sportiva, ha difeso l’andamento stagionale dell’Inter. Per Biasin non c’è stato nessun ridimensionamento rispetto alla scorsa stagione dei nerazzurri: «Io credo che fare confronto anno su anno sia sbagliato. Ogni stagione fa storia a sé, l’anno scorso Inter ha vinto praticamente tutte le partite in campionato uscendo agli ottavi di Champions. È lo stesso gruppo dell’anno scorso, con lo stesso spirito e la stessa voglia, ma ha di fronte maggior concorrenza. Il Napoli ha investito tanti soldi, Atalanta anche. Credo banalamente che sia fisiologico non ripetersi, e che la gente si sia abituata troppo bene: i tifosi credano che ogni anno deve andare con scudetto assegnato a marzo come gli ultimi due anni, ma così non può essere sempre, la competizione e campionati combattuti ci sono. Inter è prima in campionato e domani si giocherà l’accesso alle semifinali di Champions League, parlare di ridimensionamento non è corretto».

Biasin sul Triplete e su Bayer Monaco-Inter

MEDIATICO – Biasin crede che non siano i giocatori dell’Inter a parlare di possibile “Triplete”, almeno non apertamente: «Questione triplete è mediatica, in ogni conferenza stampa o intervista i giornalisti pongono domanda perché è legittimo farlo, ma c’è un difetto di comunicazione: nessun tesserato dell’Inter dice apertamente “Vinceremo tutto” ma, finché sei dentro in tutte le competizioni, affermano che daranno il massimo in ogni partita. Accanimento non credo sia mirato. Se sei in testa e ritenuta la più forte le critiche arrivano: bisogna saperle affrontare. Credo sia sbagliato pensare che il pareggio a Parma è stato colpa del turnover. Gestione delle energie di Inzaghi per me è esattamente il motivo per cui l’Inter è in corsa su tutti i fronti. Dovesse vincere a Monaco vedrete tutti i giudizi ribaltati su Inzaghi e sulle sue scelte».

LA PARTITA – Fabrizio Biasin ha infine concluso il suo intervento con il suo pronostico per Bayern Monaco-Inter: «Allora diciamo che post sorteggio, prima di vedere questa sequenza infortuni del Bayern io ero per il 60% Monaco e 40% Inter, ora sono per il 50 e 50. Hanno tanti infortuni sì, ma vai al leggere formazione del Bayern soprattutto da metà campo in su non è proprio banale. Negli 11 iniziali fanno impressione, poi certo hanno tutte le riserve in difesa e praticamente senza soluzioni in panchina può essere un occasione per l’Inter, ma di certo non si gioca contro una squadretta».