Biasin: «Inter, addio Scudetto? Mancano ancora 4 partite, nulla è perduto»

Ottimismo per Biasin dopo la sconfitta dell’Inter sul campo del Bologna. In collegamento su Tutti Convocati, il giornalista ha esposto il suo pensiero in merito alla corsa Scudetto

NULLA PERDUTO − Le parole di Biasin di ottimismo verso la corsa Scudetto: «Sono abituato a vedere il lato buono della cosa nonostante la mazzata contro il Bologna. Però a quattro giornate dalla fine bisogna crederci ancora, l’Inter deve tornare in campo a vincere e poi si vedrà. La squadra deve subito rialzarsi e fare il suo, la corsa Scudetto è ancora aperta. Nulla è perduto».