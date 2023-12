Biasin: «Inter, 45 punti bottino straordinario. Arnautovic bene»

Fabrizio Biasin non sopporta assolutamente chi parla di Lautaro Martinez-dipendenza all’Inter. Il giornalista risponde in questo modo su Pressing.

CRITICA – Fabrizio Biasin è particolarmente polemico: «Dire all’Inter che è la più forte vuol dire scaricare la pressione addosso ai nerazzurri, Allegri lo fa consapevolmente. La squadra in estate ha perso 9-10 giocatori importanti, tanti presenti alla finale di Istanbul. Non c’era in estate la certezza che i nuovi facessero bene: Simone Inzaghi li ha fatti giocare molto bene e stanno dimostrando ora di valere tanto. Il problema è che pensiamo che la soluzione sia acquistare giocatori di livello di Lautaro Martinez, che nel mondo non esistono. La risposta su questo la dà la squadra, che vuole Arnautovic. Dopo il gol di Barella in Inter-Lecce tutti vanno ad abbracciare Arnautovic per l’assist. I nerazzurri hanno il miglior attacco per distacco, Lautaro Martinez ne è ovviamente il volto. Senza di lui comunque l’Inter ha segnato due gol la scorsa settimana e uno in questa. L’austriaco ha fatto assist e gol, proprio lui che era il sostituto. Con il Genoa ha preso una rete sciocca, 45 punti in 18 giornate sono un bottino straordinario»