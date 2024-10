Biasin: «Inter e altre 4 si contendono lo scudetto. Napoli ha due squadre»

L’Inter è consapevole che per vincere lo scudetto nella stagione di Serie A 2024-2025 dovrà fronteggiare varie squadre ben attrezzate per conquistare il titolo. Secondo Fabrizio Biasin, saranno 4 le sfidanti dei nerazzurri.

LA SITUAZIONE – L’Inter si trova, al momento della seconda sosta per le Nazionali di questa stagione, al secondo posto in classifica con 14 punti. I nerazzurri si trovano a 2 lunghezze di distanza dal Napoli di Antonio Conte, precedendo inoltre la Juventus di 1 punto. Il Milan di Paulo Fonseca, nonostante la vittoria nel derby per 2-1, si trova ora a 3 punti di distacco dai meneghini dopo la sconfitta per 1-2 al Franchi contro la Fiorentina.

Biasin si esprime su una delle principali contendenti dell’Inter

LO SCENARIO – Il giornalista Fabrizio Biasin si è pronunciato a Radio Sportiva sul tema delle principali sfidanti dell’Inter per la vittoria dello scudetto. In tal senso, dal suo punto di vista sono 4 le rivali più accreditata per la conquista del titolo: «Secondo me ci sono 5 squadre che hanno la possibilità di vincere lo scudetto in quanto più attrezzate delle altre. Nello specifico, vedo molto bene il Napoli di Conte. Non solo giocano soltanto in campionato, ma hanno anche due squadre per poter conquistare la vittoria finale. Neres fattore, può spaccare le partite ed essere anche utile dal primo minuto».