Biasin: «Inter 185 milioni, Milan 0. Ma dirigenti giudicati al contrario»

Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero e tifoso nerazzurro (ospite da Inter-News.it nella serata di ieri), ha commentato la diversa comunicazione sui dirigenti nerazzurri e su quelli del Milan dopo le cessioni degli uomini più importanti e i diversi incassi ottenuti.

DUE PESI DUE MISURE – Fabrizio Biasin ha parlato in questo modo della comunicazione sui dirigenti di Inter e Milan dopo che entrambe le squadre hanno perso i loro migliori giocatori. Con delle grandi differenze alla voce incassi. Ecco le sue parole sul suo account Twitter ufficiale: “Due squadre della stessa città hanno perso due dei loro giocatori più importanti: una squadra ha incassato 185 milioni, l’altra zero. I dirigenti della squadra che ha incassato zero sono un esempio da seguire, quelli che hanno incassato 185 sono dei pirla. Boh”.