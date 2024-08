Biasin: «Inter, 0 investimenti in 6 sessioni!». Poi frecciata alle rivali

La lotta scudetto si infiamma con le rivali dell’Inter, Juventus e Napoli su tutte, che si sono rafforzare. Ma Biasin fa una sottolineatura.

ZERO INVESTIMENTI – Direttamente dagli studi di Top Calcio 24, Fabrizio Biasin sottolinea la situazione in casa nerazzurra: «Bisogna ricordare che anche questa sessione di mercato si chiuderà con zero investimenti e sei alla sesta sessione di mercato, compresa quella estiva e invernale, dove fai zero euro. È anche doveroso da parte della concorrenza e per concorrenza intendo le dirigenze delle squadre rivali, dimostrare con gli investimenti che ti avvicini all’Inter. Perché se rimani distante da una squadra che non spende niente per sei sessioni di mercato allora c’è un problema».