Biasin: “In Europa nessun casino come in Italia! Un grave errore”

Tramite un post pubblicato su Twitter, Fabrizio Biasin ha detto la sua sulla situazione legata allo spostamento delle partite di Serie A a causa del Coronavirus. L’Inter, in particolare, si sta opponenendo alle decisioni da parte della Lega

NESSUNO COME L’ITALIA – Juventus-Inter, ma non solo. Le polemiche non si placano per le decisioni della Lega Serie A, come dimostra lo sfogo di Steven Zhang. Per cui, notizia di poco fa, è stata aperta un’indagine da parte della Figc (vedi qui). Fabrizio Biasin, tramite Twitter, dice la sua: “In Europa c’è chi sospende i campionati, chi valuta le porte chiuse, chi per ora gioca senza problemi. In qualunque caso c’è una sola certezza: nessuno ha messo in piedi il casino che c’è in Italia. L’errore (grave) è aver cambiato la prima decisione, che poi era la più saggia”.