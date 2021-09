Biasin: «Ieri l’Inter ha giocato contro una buona squadra. No a drammi»

Fabrizio Biasin ha commentato su Twitter il momento di Handanovic e il pari dell’Inter contro la Sampdoria a Genova. Per il giornalista di Libero, non bisogna farne nessun dramma

NESSUN DRAMMA − Il tweet di Biasin sulla gara: «È vero, Samir Handanovic attraversa un lungo periodo di appannamento, ma vi dico quanto sarebbe finita Sampdoria-Inter con in porta il miglior Yashin: 2-2. Ieri l’Inter ha giocato contro una buona squadra, trasformare un pareggio in un dramma ha la stessa utilità di un hashtag su facebook». Il capitano nerazzurro Handanovic, ieri, è stato criticato soprattutto per il primo gol preso. Lo sloveno doveva, infatti, uscire sulla sponda aerea di Omar Colley.