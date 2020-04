Biasin: “Icardi? Eterno dilemma! Conte impone schemi. Ripresa Serie A…”

Conte e Icardi tra gli argomenti trattati da Biasin su “Radio Sportiva”. Il giornalista di fede nerazzurra, inoltre, commenta le parole di Tommasi (vedi articolo) e l’ipotetica ripresa della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

CATEGORIA – Antonio Conte e Mauro Icardi tra gli argomenti affrontati da Fabrizio Biasin ai microfoni di “Radio Sportiva”: «Ci sono allenatori che preferiscono mettere a loro agio i giocatori e altri che impongono i loro schemi. Conte fa parte di quest’ultimi. Icardi? È un eterno dilemma ma, vista la situazione, difficilmente lo vedremo tornare a Milano».

RIPRESA – Argomento caldo in questi giorni è ovviamente l’ipotetica ripresa della Serie A. Biasin spera nella finestra estiva: «Le parole di Damiano Tommasi? Non avevo dubbi che i calciatori si sarebbero messi a disposizione, rinunciando alle ferie. Il problema è riuscire a scendere in campo. Campionato? Credo e spero possa riprendere, anche con 120 partite tra giugno e luglio, seppur sia tutto molto complicato. C’è anche il rischio di ripartire e poi fermarsi di nuovo. Penso ci sarà una perdita consistente e l’unico modo per limitare i danni è congelare gli stipendi e trovare soluzioni per rendere appetibile la prossima stagione».