Biasin: «Icardi bis all’Inter? Chiedo a Marotta! Fiducia Sanchez»

In questa sosta si è parlato a lungo della suggestione Icardi-bis all’Inter, complici le parole di Marotta. Biasin non ci crede, ma ne parlerà col diretto interessato. A Microfono Aperto, su Radio Sportiva, ha dato fiducia a Sanchez.

BIS POSSIBILE? – Fabrizio Biasin giudica l’attacco, dopo che sabato Giuseppe Marotta a una domanda fra chi preferirebbe riprendere tra Mauro Icardi e Romelu Lukaku non ha avuto dubbi nell’indicare l’attaccante argentino. Le parole del giornalista: «Io non sono così pessimista nei confronti di Alexis Sanchez. Finora non ha fatto gol, ma Simone Inzaghi lo tiene in considerazione. Arriva da una stagione molto positiva in Ligue 1, credo che possa fare bene quest’anno e lo penso tuttora. Su Icardi credo sia molto difficile rivederlo a Milano. Ha appena firmato il contratto col Galatasaray, sta bene in Turchia. Poi lo chiederò a Giuseppe Marotta giovedì, alla presentazione del mio libro dove ci sarà anche lui».

GLI ACQUISTI – Oltre a Icardi e Sanchez, Biasin parla di altri giocatori: «L’Inter quest’estate ne ha presi tanti. Dai più giovani, come Yann Bisseck, ai più anziani come Marko Arnautovic. Ci sono tempistiche di inserimento per ogni singolo giocatore: se finora l’abbiamo visto poco evidentemente è stato ritenuto che non fosse giusto inserirlo nelle rotazioni. Ora ci sono giocatori importanti, da Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni: adesso è un po’ indietro, la speranza è che possa entrare nelle rotazioni».