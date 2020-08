Biasin: “Handanovic resta all’Inter, ad Ausilio via non credo. Mbappé…”

Condividi questo articolo

Biasin crede che Handanovic resterà portiere e capitano dell’Inter ancora per un po’ di tempo, nonostante le voci su altri estremi difensori. Il giornalista, in collegamento con “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha poi escluso l’addio di Ausilio e spiegato la situazione di Mbappé.

INARRIVABILE – Kylian Mbappé ha avuto un rientro formidabile in Atalanta-PSG di lunedì. L’attaccante classe ’98, secondo Fabrizio Biasin, è impossibile che possa giocare in Italia: «Credo che in questo momento Mbappé sia impossibile non solo per l’Inter ma per qualsiasi squadra. Ricordo che, quando Mbappé giocava al Monaco, qualcuno pensava ai club italiani, ma i dirigenti ti dicevano già che era imprendibile. Avevano già fatto dei ragionamenti su questo giocatore, che poi sarebbe diventato uno dei più forti in assoluto. Impossibile prenderlo per qualsiasi squadra italiana».

NIENTE CAMBI – Biasin poi esclude che Piero Ausilio lasci il posto di direttore sportivo dell’Inter: «Non credo. Anche questo genere di voce l’ho sentito già più volte in passato, per un direttore sportivo che da tanti anni è nell’Inter. Non penso che ci sia qualcosa di concreto. Juan Musso per l’Inter? Secondo me non è probabile, nel senso che tanti portieri più o meno giovani sono stati associati all’Inter. Intanto in porta ha il suo capitano, Samir Handanovic, che per me sarà ancora per un paio di stagioni il titolare. Penso che, per il dopo-Handanovic, un pensiero l’abbia fatto su Alessio Cragno, magari riguardante Radja Nainggolan».