Biasin: «Handanovic? Inzaghi molto diretto. Pensavo dicesse altro»

Handanovic resta uno dei più criticati da parte dei tifosi dell’Inter, ma continua a godere della stima di Inzaghi. Quest’ultima l’ha ribadita anche Biasin, intervenuto in collegamento con Radio Sportiva.

PREFERENZA CHIARA – Fabrizio Biasin non ha dubbi su chi sarà il portiere titolare da domani in avanti: «Perché giocherà Samir Handanovic? La risposta è molto semplice: perché Simone Inzaghi ha scelto il suo titolare. Lo ha fatto alla prima domanda della conferenza di presentazione della nuova stagione, gli ho chiesto chi sceglieva in porta e pensavo facesse una supercazzola. Invece è stato molto diretto: ha detto che Handanovic è il titolare. Gli ha dato garanzie, non credo che cambierà idea nonostante in molti siano dell’idea che non sia più presentabile ad alto livello. Credo che giocherà a Lecce e nelle prossime partite perché è una scelta chiara dell’allenatore. André Onana sarà il portiere dell’anno prossimo».