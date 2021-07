Biasin: «Hakimi-PSG, 30 mln di plusvalenza. Inter ha bisogno di quei soldi»

Fabrizio Biasin ha parlato dell’affare Achraf Hakimi che porterà l’esterno marocchino dall’Inter al PSG dicendo la sua sulle cifre dell’operazione di calciomercato.

CIFRE – Queste le parole all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com” da parte di Fabrizio Biasin sull’affare Achraf Hakimi dall’Inter al PSG. “L’Inter ha infine venduto Hakimi. È successo 2323 volte nell’ultimo mese, ma questa volta è (quasi) ufficiale. I nerazzurri incasseranno una cifra tra i 68 e i 71 milioni a seconda del raggiungimento o meno dei bonus “difficili”. Qualcuno dice “oh, son pochi”. E non si rende conto di quello che afferma“.

SOLDI – Biasin ha proseguito. “Nel mercato dei parametri zero, dei quattrini che finiscono solo nelle tasche dei procuratori, i nerazzurri realizzano 30 milioni di plusvalenza. E tutti in coro: “Sì ma Hakimi è fortissimo!”. È così, i campioni d’Italia perdono un potenziale fenomeno. Ma in un solo anno, il marocchino, ha portato uno scudetto e un sacco di soldi. E l’Inter di quei soldi ha bisogno come l’aria.

Diciamo così: probabilmente questo super giocatore farà le fortune del Psg, di sicuro ha fatto quelle dei nerazzurri. Non è poco“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Fabrizio Biasin