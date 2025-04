Biasin: «Guerra di nervi Inter-Napoli? No! Conte uscito allo scoperto»

Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, nel corso della puntata di Pressing su Canale 5 che ha parlato del percorso dell’Inter insieme al Napoli in questa corsa scudetto.

LOTTA – Il percorso dell’Inter in questa stagione è attualmente favoloso, essendo, la squadra di Simone Inzaghi, prima in campionato e ancora in corsa sia in Champions League che in Coppa Italia. Negli studi di Pressing ha parlato Fabrizio Biasin. Il noto giornalista e tifoso nerazzurro ha dato il suo punto di vista sull’Inter. Queste le sue parole: «Me la sto godendo questa lotta, è una cosa molto interessante. Vedremo cosa succederà nelle prossime due settimane, se riusciranno a reggere la pressione. Al Barcellona non ci penso per ora, vediamo cosa succede mercoledì. Non credo ci sia davvero una guerra di nervi, penso sia più una questione che riguarda solo Conte. Finalmente esce allo scoperto, ammettendo di puntare allo scudetto. Qualsiasi avversario affronti l’Inter, ha sempre una possibilità: sono dinamiche fisiologiche. Prima o poi una sconfitta arriverà, bisogna essere pronti. Inzaghi ha bisogno di tutti. L’Inter si è data il lusso di arrivare in vantaggio contro il Bologna. Il Napoli avrà un finale di stagione sulla carta più semplice. Alla partita di Pasqua vedremo chi potrà vincerle».