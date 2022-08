Biasin: «Gosens via solo se l’Inter trova una valida alternativa! Borna Sosa…»

Biasin risponde alle domande dei tifosi a un giorno dalla chiusura del calciomercato estivo. Il giornalista di fede nerazzurra, ospite della trasmissione “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva, dice la sua su cosa sta succedendo in casa Inter nelle ultime ore. In particolare, parla della possibile cessione di Gosens e sull’alternativa Borna Sosa dallo Stoccarda.

GOSENS VIA, ECCO PERCHÉ – Fabrizio Biasin, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, risponde alle curiosità dei tifosi nerazzurri su un rumors esploso nelle ultime ore in casa Inter. Si tratta della possibile cessione di Robin Gosens (vedi articolo), al quale il Bayer Leverkusen sembra molto interessato. Queste le parole del giornalista: «L’Inter lavorerebbe volentieri con Gosens. Ma da ieri sappiamo che il suo agente si è messo a chiacchierare con il Bayer Leverkusen e l’Inter non sembra stia ostacolando la trattativa. Il giocatore, da otto mesi a Milano, praticamente non ha mai giocato e quindi sta ragionando su un’altra decisione. L’unica cosa che può impedire l’accordo è che l’Inter non trovi un’alternativa valida. È questione di poche ore per capire se l’Inter è davvero interessata a Borna Sosa (vedi focus, ndr) e se può portarlo a Milano. Comunque, la sensazione è che questo incastro sia possibile. Bisogna capire cosa ne pensano i proprietari dei cartellini, perché anche loro hanno i loro giocatori e gli interessa trattenerli. Anche perché l’Inter non arriva con il bottino mettendolo sul piatto e prendendo il giocatore. Quindi deve convincere il club per prenderlo e non è facile».

Inter cambia a sinistra: da Gosens a Borna Sosa?

BORNA SOSA, CHI È? – Biasin dice la sua anche su Borna Sosa, giocatore al quale l’Inter sta pensando, nel caso in cui la cessione di Gosens dovesse andare in porto. Il giocatore croato dello Stoccarda è, ai più, sconosciuto. Per questo, Biasin cerca di tracciarne il profilo, aggiungendo qualche sua impressione in merito. Il giornalista, tifoso dell’Inter, dichiara: «Su Borna Sosa posso dire che ha tanti pregi in fase offensiva e non troppi in fase difensiva. È stato un bel po’ di tempo fuori per dei problemi al ginocchio ma è un giocatore tra i migliori in Bundesliga. Stiamo parlando di cifre importanti e l’Inter penso sia propensa a offrire un prestito oneroso». Ecco quanto emerso durante la trasmissione di Radio Sportiva, alla quale ha preso parte Biasin come ospite. Sarà riuscito il giornalista a convincere i tifosi interisti sul possibile acquisto di Sosa?