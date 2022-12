Biasin: «Gosens da provare a destra. Dumfries? Vi dico cosa ho raccolto!»

Fabrizio Biasin, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha riportato alcune novità sulla possibile partenza di Denzel Dumfries a gennaio. Il giornalista si è inoltre espresso sulla possibilità di schierare Robin Gosens sulla fascia opposta a quella in cui di solito agisce.

BLINDATO − Fabrizio Biasin ha riportato delle novità sulle voci di una possibile cessione di Denzel Dumfries a gennaio (vedi qui). Le sue parole: «Per quello che ho raccolto io negli ultimi giorni, perché ho sentito anche io voci di possibili cessioni di Dumfries. Da quello che hanno chiarito a me non esiste alcuna possibilità che lui parta. O a meno che non arrivi il Chelsea dicendo che ti do un miliardo per giocatore e allora la società alza le mani. Però non nelle intenzioni dell’Inter cedere l’esterno olandese e soprattutto di privarsi di un titolare in questo momento della stagione. Quindi non credo che cambieranno le corsie dell’Inter».

OPZIONE POSSIBILE − Il giornalista ha poi parlato della possibilità di Robin Gosens di poter giocare anche sulla fascia destra: «Credo invece che Gosens possa fare anche quel tipo di lavoro. In realtà l’anno scorso quando si ragionava sul rinnovo di Perisic che poi è andato al Tottenham, si pensava che il croato potesse giocare a destra con il tedesco a sinistra. Però secondo me lui ha la possibilità di poter fare anche quel tipo cambio».