Biasin: «Gioco Inter non automatico! Visto abisso con la Juventus»

L’Inter ha schiantato la Juventus, col risultato di 1-0 su autogol che non dice tutto. Biasin cerca di sottolinearlo, nel suo lungo intervento ospite della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1.

LA MIGLIORE – Fabrizio Biasin fa il confronto con il primo derby d’Italia stagionale: «L’Inter ha giocato la partita che voleva giocare, come all’andata. A un erto punto all’andata abbiamo anche criticato l’Inter, che verso la metà del secondo tempo sceglie di tirare i remi in barca. La stessa cosa la fa la Juventus, finisce in parità e si danno appuntamento a stasera. Dove l’Inter ha giocato per portare a casa i tre punti. Forse esagero, ma questa squadra gioca a memoria: questi giocatori si ritrovano sempre e, a prescindere dall’avversario, riescono a fare grandissime cose. La Juventus ha resistito bene all’inizio, poi è venuta fuori una grandissima differenza. La cosa curiosa è che poi ha vinto su autogol».

IL DUELLO – Biasin non trova più particolari avversari per la vittoria finale: «Sfida scudetto credibile? Sono d’accordo che la Juventus abbia giocato una buona partita secondo le sue possibilità, ma io ho visto un abisso. Benjamin Pavard è stato il migliore, poi forse non è al livello di Michele Paramatti… (si riferisce a quanto detto da Ivan Zazzaroni che se la prende, ndr) Secondo me stasera Pavard ha dimostrato. Ero a San Siro, a un certo punto ti trovi con Pavard o Alessandro Bastoni a fare la punta avversaria: sono situazioni studiate. I giocatori sono forti, ma devi impostare la squadra: il 3-5-2 non vuol dire nulla, i giocatori dell’Inter sono tutti delle punte aggiunte. Si parla tantissimo della rosa dell’Inter, ma se dai a me degli ingredienti stellati io il piatto non te lo faccio. Non è automatico tradurre il gioco dell’Inter, che gioca a un livello altissimo».