Biasin: «Giocatori Inter prima orbita Newcastle ora Tottenham. È un bene»

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e tifoso nerazzurro, ritiene un bene che i giocatori dell’Inter siano finiti nel giro di pochi giorni in orbita Newcastle e Tottenham

UN BENE − Questo il tweet di Biasin sulla vicenda: «I giocatori dell’Inter che fino a una settimana fa erano tutti in orbita Newcastle. Da questa mattina sono tutti in orbita Tottenham. I giocatori nerazzurri sono perennemente “in orbita” (e questo è un bene, significa che sono forti) ma soprattutto sono dell’Inter». Nelle ultime settimane, diversi giocatori nerazzurri sono stati accostati ad alcune squadre inglesi. Prima il Newcastle acquistato dal fondo Pif e poi Manchester United e Tottenham in ottica Antonio Conte.