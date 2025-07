Biasin rivela: «Galatasaray offriva 7-10 milioni per Calhanoglu! Inter chiarissima»

Fabrizio Biasin si è così espresso sul possibile futuro di Hakan Calhanoglu e sulla questione degli abbonamenti rifiutati dall’Inter.

QUESTIONE ABBONAMENTI – Il giornalista Fabrizio Biasin si è pronunciato alle frequenze di Radio Sportiva sul tema degli abbonamenti di alcuni ultras rifiutati dall’Inter e sul dossier Calhanoglu. Di seguito le sue parole: «Si è passati da un estremo all’altro, ci sono stati degli anni in cui in curva era permesso più o meno tutto, il che ha portato a dei problemi importanti. Ora si è interrotto ogni genere di rapporto, al punto che si è arrivati a un punto di intransigenza totale, forse eccessiva. Ci sono, infatti, persone incensurate che devono aspettare che vengano vagliate le loro posizioni prima di potersi abbonare. Mi auguro che ci sia il buon senso di distinguere tra persone perbene e delinquenti. Capisco però la società che, supportata dalla Digos, si è spaventata e sta decidendo di adottare una linea intransigente».

Il futuro di Calhanoglu: Biasin chiarisce la posizione dell’Inter!

CAPITOLO MERCATO – Biasin ha poi proseguito pronunciandosi sul tema del calciomercato: «Calhanoglu ha manifestato un certo tipo di fastidio rispetto all’uscita di Lautaro Martinez e a quella di Marotta. Si è parlato di possibili trattative per portare Calha in Turchia. In realtà, non mi risulta che il turco abbia chiesto di essere ceduto. La proposta del Galatasaray è stata di 7-10 milioni, con l’Inter che ovviamente non l’ha presa in considerazione. Se non ci sarà un’offerta congrua, Calhanoglu non andrà via in questa finestra estiva di mercato».