Biasin ribadisce: «Futuro Inzaghi tra garanzie e desideri dell’Inter!»

Fabrizio Biasin ha parlato del futuro di Simone Inzaghi, ponendo l’accento sulle richieste del tecnico piacentino e sulla posizione dell’Inter.

IL RAGIONAMENTO – Fabrizio Biasin non ha dubbi in merito alle esigenze che Simone Inzaghi rivendicherà alla dirigenza dell’Inter nell’incontro che si terrà tra le parti dopo il 31 maggio. Il giornalista si è infatti espresso in maniera molto chiara sul tema dalle colonne di TMW: «Spenderà le ultime energie la sera di sabato 31 a Monaco e il giorno successivo, comunque vada, farà il punto con i suoi dirigenti. A quel punto chiederà diverse cose: un nuovo contratto, magari con scadenza 2028; un mercato importante (non per forza ultra-dispendioso, ma che gli permetta di avere una rosa con qualche soluzione tecnica in più); maggiore “protezione” in caso di inevitabili trambusti mediatici».

Biasin sul piano B dell’Inter in caso di separazione da Inzaghi

L’ALTERNATIVA – Biasin ha poi proseguito pronunciandosi sulle possibili opzioni di interesse dell’Inter nell’eventualità dell’addio di Inzaghi. Posto che la volontà della società è quella di proseguire con il tecnico piacentino, il piano B della dirigenza nerazzurra è già definito: «Se la società – come possibile – riuscirà a garantirgli tutto questo, allora la sua strada proseguirà in nerazzurro, viceversa si chiuderà una storia che per mille motivi meriterebbe di continuare. E se non dovessero quagliare? Anche in questo caso occhio ad Allegri».