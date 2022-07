Biasin: «Fuga Lukaku è costato il titolo! Vidal poco e niente, Sanchez…»

Fabrizio Biasin, ospite negli studi di Sportitalia mercato, si è espresso sulla fuga di Lukaku dall’Inter al Chelsea lo scorso anno. Poi qualche commento in merito a Vidal e Sanchez

CONTA IL CAMPO − Le parole di Biasin sul ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: «Lukaku, siamo nella fase dei sorrisi perché è tornato. Bello il siparietto con Nicolò Barella durante la presentazione della nuova maglia. La sua fuga a Londra è costato praticamente lo Scudetto ma i sorrisi contano relativamente perché adesso bisogna far parlare il campo».

CILENI − Biasin ragiona su Sanchez e Vidal: «Alexis Sanchez è dell’idea che possa ancora giocarsi le sue carte, non dico all’Inter, ma almeno in un campionato di altissimo livello. Arturo Vidal all’Inter ha fatto poco o niente per quanto guadagnava in nerazzurro, cioè più di sette milioni di euro l’anno».