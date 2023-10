Biasin: «Frattesi sarà centrale nell’Inter. Ora sicuramente indietro»

Davide Frattesi non si è inserito al meglio nell’Inter, complice anche l’infortunio subito. Fabrizio Biasin parla in questo modo del calciatore su Radio Sportiva.

LAVORO – Biasin tratta il tema Frattesi: «Sicuramente in questo momento non possiamo considerarlo titolare, lo abbiamo visto poco nelle idee di Inzaghi. Ha avuto un problema fisico che lo ha tenuto fuori per un paio di settimane. Vuol dire dover lavorare tanto per trovare spazio. Lui è quello un po’ più indietro a centrocampo, ma credo che post pausa lo vedremo sempre più presente nel campo. Vero che per quello che avevamo visto in Nazionale mi immagino che debba diventare giocatore centrale nel gioco di Inzaghi. Abbiamo speso tanto per lui»