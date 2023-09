Biasin: «Fiorentina stritolata dall’Inter. Tutti in attacco con coraggio!»

Biasin commenta la prestazione dell’Inter nella sfida vinta contro la Fiorentina ieri. Il giornalista, poi, esprime un’opinione complessiva sull’atteggiamento della squadra.

CONSAPEVOLEZZA – Fabrizio Biasin si ritiene soddisfatto dell’Inter ammirata in questo inizio di stagione. Sull’ultima gara vinta e disputata dalla squadra di Simone Inzaghi il giornalista, su Radio Sportiva, dichiara: «Pensavo che la Fiorentina sarebbe riuscita a mettere più in difficoltà l’Inter, come ha fatto negli ultimi anni. Immaginavo una partita nettamente più equilibrata, invece i viola non hanno giocato. L’Inter ha stritolato la Fiorentina. Questa cosa mi ha stupito perché Vincenzo Italiano è sempre stato molto bravo a mettere in difficoltà Inzaghi. Non credo che ci sia una mancanza di coraggio da parte dell’Inter. Anzi, vedo una squadra che attacca con tutti gli uomini in campo. Ieri ho visto Bastoni fare l’attaccante, Darmian andare sulla trequarti più volte. Ho visto Dumfries, Dimarco e poi tutti i subentrati giocare all’altezza della linea degli attaccanti. All’Inter si può dire qualunque cosa ma non che non abbia coraggio. Tutto questo riuscendo anche ad avere un notevole equilibrio in fase difensiva. Non so come finirà la stagione perché ci sono troppe variabili. Il Milan funziona, il Napoli, al netto di una sconfitta con la Lazio, ha ancora un enorme potenziale. Poi c’è la Juventus, che ha solo il campionato. Possono capitare tante cose, ma se devo giudicare questo inizio dell’Inter io vedo una squadra che gioca un calcio parecchio europeo. Secondo me questa è anche la conseguenza della consapevolezza che ha raggiunto dopo la finale di Champions League che, pur avendo perso, ha dato tanto».