Biasin: «Fallimento Inter? Quante boiate! Guai a parlarne, c’è risposta»

Biasin rigetta l’ipotesi che si parli di stagione fallimentare per l’Inter, come detto da alcuni anche nella serata di ieri (vedi articolo). Da TuttoMercatoWeb il giornalista parla di reazione dopo il KO di Bologna.

TUTTO POSSIBILE – “Ho sentito dire che l’Inter, senza scudetto, dovrà fare amicizia col termine ‘fallimento’. Quante esagerazioni, quante boiate si sentono nell’universo calcio. L’Inter sta disputando una buona stagione che può diventare straordinaria in caso di scudetto e Coppa Italia, oppure amara in caso di secondo posto e sconfitta in coppa. Ma guai a parlare di fallimento, soprattutto dopo aver visto come i nerazzurri hanno risposto al flop contro il Bologna. Simone Inzaghi sta facendo un lavoro importante, chi non lo vede ha un problema tutto suo”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin