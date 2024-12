Biasin: «Esposito per Nico Paz all’Inter? Vorrebbe dire solo una cosa!»

Nico Paz continua ad essere accostato frequentemente all’Inter, anche dopo l’incrocio sul campo in occasione del match di San Siro contro il Como. Il giornalista Fabrizio Biasin dice la sua su un’eventuale mossa di mercato che vedrebbe protagonista anche il giovane nerazzurro, in prestito allo Spezia, Francesco Pio Esposito.

DUBBIOSO – Fabrizio Biasin, ospite di Radio Sportiva, commenta una suggestione di mercato di un tifoso ascoltatore: «Privarmi di Pio Esposito per prendere Nico Paz? Non mi sembra fattibile. Paz è un giocatore del Como in questo momento ma il Real Madrid ha un diritto di re-compra che io credo che eserciterà perché stiamo parlando di un super calciatore. Credo che l’Inter, quindi, possa arrivare a Nico Paz solo chiedendo in prestito al Real Madrid questo giocatore. Dubito che il club spagnolo lo voglia concedere. Mi sembra un po’ difficile da realizzare perché vorrebbe dire far sbocciare un giocatore non tuo nella tua squadra. Può capitare di tutto, ma faccio fatica a pensare che possa succedere questa cosa».

Da Nico Paz a Pio Esposito: l’opinione di Biasin in ottica Inter!

DUE POSSIBILITÀ – Dopo aver analizzato il quadro di Nico Paz, Fabrizio Biasin prosegue, soffermandosi ora sul giovane nerazzurro: «Francesco Pio Esposito ha un’altra storia. È un giocatore che in questo momento gioca nello Spezia ed è nel controllo dell’Inter. Penso che il club nerazzurro lo possa mandare ancora in prestito da qualche parte oppure addirittura inserire in rosa, se pensa che possa essere un prospetto a lungo termine. Credo che in questo momento debba semplicemente essere lasciato in pace. Pio Esposito sta giocando ad alto livello nella sua squadra, vedremo a fine stagione che numeri avrà».