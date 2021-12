Biasin: «Eriksen-Inter, periodo contraddistinto da comune denominatore»

Fabrizio Biasin ha salutato Christian Eriksen che dirà addio all’Inter e alla Serie A dopo la mancata idoneità sportiva da parte dei medici.

TWEET – Christian Eriksen saluterà l’Inter e la Serie A dopo la conferma ufficiale da parte del CONI all’idoneità sportiva per via del defibrillatore sottocutaneo impiantato a seguito del malore occorsogli agli Europei. Così ora Fabrizio Biasin ha pubblicato un messaggio su Twitter dedicato al centrocampista danese. “Sta per concludersi una storia iniziata male, proseguita benissimo e interrotta per questioni troppo più importanti di un pallone che rotola.

Tutto questo periodo è stato contraddistinto da un comune denominatore: l’enorme professionalità di quest’uomo.

Buona fortuna Eriksen“.