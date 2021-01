Biasin: Â«Eriksen, doveroso sfatare una leggenda metropolitana su di luiÂ»

Biasin: «Eriksen, doveroso sfatare una leggenda metropolitana su di lui»

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin ha pubblicato un post su Christian Eriksen mostrando delle statistiche sui giocatori che hanno giocato ieri in Fiorentina-Inter

TWEET – Questo il messaggio pubblicato da Fabrizio Biasin tramite il proprio account Twitter su Christian Eriksen, ieri in campo per tutti i 120 minuti in Fiorentina-Inter di Coppa Italia. “Nella mia inutile crociata per vedere Eriksen più presente in campo (se lo deve meritare, sia chiaro) mi sembra doveroso sfatare alcune leggende metropolitane tipo “il danese è lento”. Sì, stafava“. Infatti il giornalista mostra i numeri statistici che indicano al centrocampista danese al secondo posto nella squadra nerazzurra sia per velocità media in corsa che in quella in sprint.