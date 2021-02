Biasin: Â«Eriksen, avevo scritto una cosa. Capitato una sorta di miracoloÂ»

Biasin: «Eriksen, avevo scritto una cosa. Capitato una sorta di miracolo»

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin è intervenuto in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24” parlando del centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Fabrizio Biasin in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24” parlando di Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter. «Su Eriksen io sono molto contento perché in sede di mercato a gennaio, quando in realtà Marotta e la società avevano fatto capire il giocatore sarebbe andato via da Milano, speravo in un miracolo. Io avevo proprio scritto: “Spero che si trovi un compratore, che nessuno si possa permettere questo giocatore, che trovi una pace di qualche genere con il suo allenatore”. Queste cose solitamente non capitano mai. Nell’anno pandemico sembra che stia capitando. Quindi una sorta di miracolo. Poi molto dipende anche dalla partita di oggi, vediamo se si conferma a certi livelli».