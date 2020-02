Biasin: “Eriksen a breve titolare! Lazio-Inter? Perplesso da un cambio”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Processo di Sportiva”, Fabrizio Biasin, giornalista d “Libero” di fede interista, ha parlato anche di Christian Eriksen il giorno dopo Lazio-Inter

OPINIONE – Queste le parole di Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, il giorno dopo Lazio-Inter: «Non è un gran periodo e non sta giocando grandi partite ma è tutto abbastanza normale, in una stagione dove tutte le squadre non sono perfette. L’Inter sta portando avanti il suo progetto di crescita».

ERIKSEN – Quindi Biasin su Christian Eriksen: «E’ un giocatore arrivato 15 giorni fa, non può stravolgere la squadra in un secondo. Ci vuole un po’ di pazienza, ha giocato pochissimo e non si può giudicare. Young ha giocato da subito per il suo ruolo, mentre Eriksen diventerà titolare a breve. E’ più forte di Vecino e soprattutto è un giocatore diverso. Mi ha un po’ sorpreso il cambio Eriksen-Brozovic perché Brozovic in questo momento è il miglior giocatore dell’Inter».