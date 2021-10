Biasin: «Dzeko notizia più bella. Inter più forte della Juventus»

Fabrizio Biasin, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, ha parlato della prestazione di Dzeko in Inter-Sheriff. Qualche battuta anche su Inter-Juventus

REAZIONE − Così Biasin sulla gara vinta dall’Inter contro lo Sheriff: «Fino a prima dell’inizio della partita si diceva che l’Inter fosse una squadra incapace di affrontare la Champions League. Poi ha vinto ed è come se avesse affrontato il Barcellona di Pep Guardiola. Ottima partita e grande reazione dalla partita di sabato. Si sono visti buoni giocatori in ripresa come Arturo Vidal che potrebbe essere utile. Inoltre, Edin Dzeko comprato a zero e che per adesso sta segnando più di Romelu Lukaku è la notizia più bella del dopo Conte».

DERBY D’ITALIA − Questo il pensiero di Biasin su Inter-Juventus: «Sarà partita diversa rispetto a quella dell’anno scorso con la Juventus che si presentò a San Siro con scelte particolari, come quella di Frabotta con tutto il rispetto. Sarà un Inter-Juventus vero, sono fiducioso e l’Inter è più forte secondo me dei bianconeri».