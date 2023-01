Biasin: «Dybala rimpianto. Avrei sfidato chiunque a non prendere Lukaku»

Fabrizio Biasin, in collegamento con Radio Sportiva, ha parlato di Paulo Dybala e del suo rendimento in questa stagione. Inevitabile il confronto con Romelu Lukaku, preferito l’ultima estate dall’Inter per il proprio attacco.

DECISIVO – La scelta dell’Inter di puntare su Romelu Lukaku non ha portato per ora a risultati positivi. Paulo Dybala illumina Roma, Fabrizio Biasin commenta così la questione: «Su Dybala un investimento a lunga scadenza non lo avrei fatto ,perché gli ultimi due anni di Juventus mi hanno fatto pensare male rispetto alla sua tenuta fisica. Faccio un passo indietro, mi sembra veramente sul pezzo nonostante abbia saltato qualche partita. Dybala quando è in campo è la Roma, non è un pezzo della Roma. Riesce ad essere trascinatore, a questo livello non mi immaginavo di vederlo quest’anno. Io, personalmente, ho un pentimento, non so cosa pensi la società. La scelta di Romelu Lukaku l’avrebbe fatta chiunque. Potevi riportare un giocatore che hai venduto a 115 milioni a condizioni diverse e lo hai fatto».