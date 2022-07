Biasin: «Dybala ha un paio di offerte, quella dell’Inter la più importante»

Nessuna novità sull’affare Dybala-Inter. Il giocatore ha un paio di offerte sia in Italia che all’estero ma quella dell’Inter è ad oggi la più importante. Ma il suo futuro rimane ancora da scrivere. Le parole di Fabrizio Biasin sul canale Twitch di Calciomercato.it

SITUAZIONE JOYA − Biasin ha spiegato la questione Dybala-Inter: «Sappiamo che l’Inter ha fatto la sua offerta, non si trova più o meno con le commissioni di Jorge Antun. Affinché Paulo Dybala venga all’Inter, lui dovrà accettare la proposta dei nerazzurri e aspettare che venga liberato Alexis Sanchez. Inoltre, sappiamo anche che il Milan ha contatto l’entourage del giocatore e che l’offerta è inferiore rispetto a quella dell’Inter ma ha più tempo. Non so dire dove giocherà, ha un paio di offerte, la più importante è quella dell’Inter ma ancora non ha dato una risposta».