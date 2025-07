Biasin: «Dumfries? Una domanda cruciale! E Calhanoglu, all’Inter…»

Biasin dice la sua su Denzel Dumfries e su Hakan Calhanoglu. Il loro futuro all’Inter è in bilico. I prossimi giorni saranno fondamentali.

DUMFRIES – Fabrizio Biasin, su Tmw, aggiorna in merito alla situazione legata all’olandese: «Si discute molto della clausola di Denzel Dumfries, quei 25 milioni che sono cifra stra-abbordabile per tanti club stranieri (scadenza della suddetta il 31 luglio). Molti si domandano “come mai la cifra è così bassa?” e il motivo è semplice: l’olandese a suo tempo fece un passo verso il club e, invece di puntare alla scadenza, rinnovò il suo accordo, ma a cifre “comode”. La domanda cruciale, però, è un’altra: quanto fanno paura ‘sti 25 milioni? Molto, ovvio, ma non sono la discriminante principale per capire se Dumfries resterà o non resterà in nerazzurro. Quella, banalmente, dipende dalle sue intenzioni: l’olandese è felice a Milano? Se la risposta è “sì” non c’è clausola che possa far vacillare il sodalizio. Ed è esattamente quello che capiremo nei prossimi giorni».

CALHANOGLU – Sempre Biasin sulla questione turca: «È chiaramente possibile/probabile che lasci l’Inter e l’Italia ma, ad oggi, la situazione è un po’ diversa rispetto a come viene raccontata: il Galatasaray non ha ancora mosso le sue pedine, il giocatore non ha ancora detto nulla ai dirigenti nerazzurri. Ad Appiano, tra l’altro, nessuno ha intenzione di fare a meno del turco, a meno che sia lui a chiedere la cessione, ma lo deve fare in fretta. In quel caso l’Inter pretenderà non meno di 30 milioni e proverà a muovere le sue carte per arrivare a Ederson, pista non facile viste le legittime richieste dell’Atalanta (60 milioni). In quel caso, occhio alla rivoluzione tattica di Cristian Chivu…».