Biasin: «Dumfries e Skriniar, mi aspetto una cosa. Kostic? Inter a posto»

Biasin ha la speranza che, alla fine, col passare dei giorni non arrivino offerte tali per Dumfries e Skriniar da portare l’Inter ad accettarle. Al canale Twitch di Calciomercato.it il giornalista ha poi smentito le voci su Kostic.

NO SECCO – Fabrizio Biasin non prende per vere le voci degli ultimi giorni su Filip Kostic: «A me non risulta questo nome. Io penso che, in questo momento, l’Inter si ritenga a posto sulle corsie: da una parte ha Robin Gosens, Matteo Darmian e volendo Federico Dimarco, dall’altra Denzel Dumfries, Raoul Bellanova e volendo Danilo D’Ambrosio. Se poi dovesse uscirne uno sul mercato, se dovessero capitare tutta una serie di altre cose, allora l’Inter proverà a prenderne uno. Ma numericamente è molto a posto sulle corsie esterne. Un ragionamento su Kostic l’Inter lo ha fatto ma non è una cosa recente».

CHI RISCHIA DI PIÙ – Biasin non può – purtroppo – ancora dare il 100% di permanenza per Dumfries e Milan Skriniar: «Rispetto a una mega offerta è difficile che l’Inter dica di no. Qual è la cosa che mi aspetto? Che più passano i giorni più l’eventuale richiesta aumenta. Se adesso possono bastare X milioni per un giocatore più passa il tempo più deve chiedere qualche milione in più. Ma in Italia, se arriva il malloppone, chiunque deve accettare: bisogna aspettare e, dalla parte dei tifosi, sperare che non arrivino queste offerte. Anche se non mi sembra che ce ne siano così tanti».

SE NE VA – Per Biasin Andrea Pinamonti andrà all’Atalanta: «È assolutamente la preferenza. Vuole andare all’Atalanta, che forte di questa preferenza tira il prezzo. Mentre a Salerno e forse a Sassuolo sono disposti ad arrivare a venti milioni a Bergamo aspettano. L’Inter vuole mantenere la recompra, perché è convinta che diventerà un giocatore importante. La mia sensazione è che alla fine lui andrà lì».