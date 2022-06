Biasin: «Dumfries altro gol? Suo ruolo fondamentale, tenerselo stretto»

Fabrizio Biasin si è espresso sul laterale dell’Inter e dell’Olanda, Denzel Dumfries, autore di un altro gol in Olanda-Polonia. Il giornalista difende a spada tratta la sua permanenza in nerazzurro

FONDAMENTALE − Denzel ha segnato il suo secondo gol nelle ultime tre partite con la maglia dell’Olanda. L’esterno dell’Inter sta chiudendo alla grande la sua stagione. Anche in ottica mercato, questo il commento su Twitter di Fabrizio Biasin: «Dopo quello di settimana scorsa in Belgio-Olanda, altro gol di Dumfries in Olanda-Polonia. L’esterno a tutta fascia nel 3-5-2 non è un ruolo importante, è un ruolo fondamentale. Tenerselo stretto».