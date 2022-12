Biasin: «A Doha voti Lautaro Martinez da 4,5 a 7! Cinque trofei in 3 anni!»

Biasin si è pronunciato su Lautaro Martinez. Il giocatore dell’Inter, nonostante il non ottimo Mondiale, è riuscito ad essere decisivo in ben due partite

RENDIMENTO − Nel suo editoriale per il sito di Sportitalia, Fabrizio Biasin ha speso qualche parola per il Toro: «I voti di Lautaro Martinez nella finale di Doha vanno da 4.5 a 7 pieno. Ha sbagliato alcune conclusioni, è vero. Ma è stato stra-decisivo in occasione del 3-2 firmato Messi e, in generale, il suo ingresso ha dato la sveglia agli argentini. Scudetto, Coppa America, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale in meno di tre anni. Mica male il Toro».