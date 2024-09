Biasin: «Dimarco prototipo del calciatore moderno. Attenzionato da Guardiola»

Federico Dimarco ha disputato una grande prestazione contro la Francia nel match vinto per 3-1 in Nations League. L’interista ha messo a segno il gol del momentaneo pareggio con un tiro al volo infilatosi nell’angolino in alto a destra. Il giornalista Fabrizio Biasin ha rimarcato il suo valore come calciatore moderno.

UN RAGIONAMENTO – Federico Dimarco è stato uno dei giocatori dal miglior rendimento nella sfida vinta contro la Francia per 3-1. Il calciatore dell’Inter, autore della rete del momentaneo 1-1 contro i transalpini, rappresenta un giocatore moderno, in grado di svolgere più compiti e di assumere più posizioni nel contesto di uno stesso incontro. Tale elemento è stato sottolineato dal giornalista Fabrizio Biasin a Radio Sportiva: «Per me, Dimarco rappresenta il prototipo del calciatore moderno. Se guardiamo la partita contro l’Atalanta, ad esempio, notiamo come si sia spostato in più posizioni nel corso di una stessa partita. Non è un caso che il giocatore sia stato attenzionato da Pep Guardiola, anche perché è stato indicato come il miglior esterno sinistro della penultima edizione della Champions League».