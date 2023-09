Biasin: «Dimarco costante! Mai visto un giocatore crescere così tanto»

Dopo l’ennesima ottima prestazione di Dimarco, autore anche del gol vittoria dell’Inter contro l’Empoli, Biasin elogia le sue qualità. Di seguito l’analisi del giornalista intervenuto su Radio Sportiva.

AFFIDABILE – Federico Dimarco è una delle punte di diamante dell’Inter di Simone Inzaghi. E questo Fabrizio Biasin lo sa bene e lo mette in evidenza nella trasmissione “Microfono Aperto”: «Io non so se Dimarco è uno degli esterni più forti al mondo. Perché ha ancora forse qualche limite di carattere fisico, perché nei 90′ ogni tanto deve tirare il fiato e perché forse la fase difensiva la deve migliorare. Però io raramente, forse mai, ho visto crescere così tanto un giocatore. Fino a tre anni fa Dimarco era un subalterno, uno che era andato in prestito e poi è tornato ma non c’era grande convinzione. Poteva, al limite, essere un completamento della rosa. Poi con i fati si è preso non solo una maglia da titolare ma anche un ruolo. Perché non per tutti era un esterno a tutta fascia. Dimarco voleva giocare lì e ci è riuscito con i fatti. È diventato un titolarissimo ed in questo momento è anche super celebrato non solo in Italia. Tralasciando anche il gol capolavoro di ieri in Empoli-Inter, dico che la differenza la fa sempre la costanza nelle prestazioni. E Dimarco tendenzialmente è un giocatore super affidabile. Complimenti a lui perché la sua storia tre anni fa sembrava molto diversa».