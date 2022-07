Biasin: «Digitalbits? Problema della modernità! L’Inter crede in Pinamonti»

Fabrizio Biasin, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, ha parlato del problema Digitalbits-Inter con il rischio di puntare sulle cripto-valute. Poi una considerazione su Pinamonti

RISCHIO − Biasin ragiona sul problema legato a Digitalbits in casa Inter: «C’è un piccolo problema legato alla modernità. Un tempo si poteva investire su marchi certi come Pirelli o Misura, oggi con le cripto-valute accetti il rischio. Spero che la cosa si risolva immediatamente. Mercato? L’Inter ha piazzato Valentino Lazaro in prestito, con Andrea Pinamonti sta cercando di fare la recompra perché capisce che c’è del potenziale».