Biasin difende Inzaghi: «Tifosi Inter, pensate a dove eravamo!»

Fabrizio Biasin si è pronunciato sulla situazione dell’Inter di Simone Inzaghi, difendendo il tecnico nerazzurro dalle critiche di chi lo accusa di essere il principale responsabile dello scudetto quasi sfumato.

LA CONVINZIONE – Fabrizio Biasin ha analizzato le difficoltà dell’Inter in questa stagione di Serie A, opponendosi alle voci critiche nei riguardi dell’allenatore Simone Inzaghi. Di seguito le sue parole al podcast Aria Fritta: «Se mi dite che la causa di un eventuale mancato scudetto sarebbe attribuibile a Inzaghi, io vi devo ricordare da dove veniamo. L’Inter arriva da un passato non molto lontano in cui non riusciva a qualificarsi in Champions League. E se per caso si qualificava, arrivava quarta con lo Shakhtar Donetsk».

Biasin e i successi dell’Inter grazie a Inzaghi

RISULTATI CONCRETI – Biasin ha poi proseguito: «Dopo quattro anni di gestione Inzaghi, l’Inter si trova al primo posto del ranking Uefa, in tutta Europa parlano dell’Inter. Ciò non può che essere merito di Inzaghi. Se si pensa che lo scudetto perso col Napoli per un punto offuschi tutto questo, è un problema solo suo».