Biasin: «Dieci sconfitte troppe! Ma Inter continua a giocare bene»

Fabrizio Biasin in collegamento video con gli studi di Pressing ha analizzato il momento dell’Inter alla luce delle dieci sconfitte fatte in campionato.

TROPPE SCONFITTE – Fabrizio Biasin analizza così il momento dell’Inter, soffermandosi sull’operato di Simone Inzaghi: «Non c’è molto da difendere Inzaghi. Cerco sempre di vedere il lato positive delle cose. Dieci sconfitte sono un fatto e un numero inaccettabile. La cosa che mi fa più impressione è che questa è una squadra che va sotto e poi va sotto. L’Inter gioca sempre bene, ma poi smette di giocare appena subisce un gol. La squadra crea tanto, ma ci sono dei gol che sono fatti e l’Inter non riesce a realizzare quindi sicuramente il tecnico ha delle responsabilità, però cominciamo a dare responsabilità anche ai giocatori. Secondo me manca qualcosa a livello di prestazione dei singoli. Eventuali sostituti di Inzaghi? Il Chelsea ha cambiato panchina, settimana scorsa ha cambiato Bayern Monaco. Nel mondo cambiano tante panchina anche soltanto per qualche piccolo problema, qui invece no e si tende ad andare avanti. In questo momento si deve andare avanti con Inzaghi perché è corretto farlo, non vedo una prospettiva diversa».